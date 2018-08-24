الأبيض الإماراتي يبلغ ربع نهائي ألعاب آسيا لكرة القدم

صعد منتخب الإمارات إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال، ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في إندونيسيا، على حساب أصحاب الأرض.

وتمكن الأبيض من الفوز على نظيره الإندونيسي، بركلات الترجيح (4-3)، وذلك بعد تعادلهما (2-2) خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وأحرز المهاجم الإماراتي زايد العامري هدفي الأبيض من ضربتي جزاء، في الدقيقتين الـ (20 و65)، بينما سجل هدفي أصحاب الأرض كل من، ألبرتو كوستا، وستيفانو ليليبالي، في الدقيقتين الـ (52، 94) على الترتيب.

وسيكون منتخب الإمارات، في الدور ربع النهائي، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي بنغلادش وكوريا الشمالية، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات