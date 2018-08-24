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الصورة الأولى لتركي آل الشيخ في المستشفى

الرياضة

الصورة الأولى لتركي آل الشيخ في المستشفى
Reuters Christian Hartmann
تركي آل الشيخ
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نشر رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي فواز الشريف في صفحته بموقع تويتر، صورة لرئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل شيخ، من داخل أحد المستشفيات.

وكتب الشريف معلقا على الصورة: "المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله الآن بين الألم والآه، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويرفع ما ألم به".

وبعد انتشار الصورة، طمأن آل الشيخ متابعيه عبر "تويتر" بتغريدة قال فيها: "الحمد لله أنا بخير.. وأول واحد في حفل انطلاقة الدوري إن شاء الله".

وكان آل الشيخ قد كتب سابقا على حسابه في موقع فيسبوك أنه بصدد الدخول إلى المستشفى، متمنيا من جمهوره الدعاء له.

المصدر: وكالات

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