الصورة الأولى لتركي آل الشيخ في المستشفى

نشر رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي فواز الشريف في صفحته بموقع تويتر، صورة لرئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل شيخ، من داخل أحد المستشفيات.

وكتب الشريف معلقا على الصورة: "المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله الآن بين الألم والآه، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويرفع ما ألم به".

معالي المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله الان بين الالم والاه .. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه ويعافيه ويرفع ما الم فيه ،

اللهم رب الناس اشف البأس شفاء لايغادر سقما .. سلامات يابوناصر من قلوب المحبين الاوفياء الصادقين pic.twitter.com/2NQxXe0VRi — فواز الشريف (@FawazAlshreef) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وبعد انتشار الصورة، طمأن آل الشيخ متابعيه عبر "تويتر" بتغريدة قال فيها: "الحمد لله أنا بخير.. وأول واحد في حفل انطلاقة الدوري إن شاء الله".

الحمدلله أنا بخير ... وأول واحد في حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله.. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 23 августа 2018 г.

وكان آل الشيخ قد كتب سابقا على حسابه في موقع فيسبوك أنه بصدد الدخول إلى المستشفى، متمنيا من جمهوره الدعاء له.

المصدر: وكالات