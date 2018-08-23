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أوفا الروسي يخرج بأقل الخسائر من "جحيم" رينجرز .. فيديو

الرياضة

أوفا الروسي يخرج بأقل الخسائر من
Reuters Jason Cairnduff
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خسر فريق أوفا الروسي بهدف يتيم خارج أرضه أمام مضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي العريق، اليوم الخميس، في لقاء ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم.

ويدين فريق غلاسكو رينجرز بالفضل الكبير في انتصاره "القيصري" لمدافعه الإنجليزي كونور غولدسون، الذي سجل هدف الفوز اليتيم له، قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول للقاء، على ملعب "آيبروكس"، في مدينة غلاسكو.

وسيكون فريق أوفا، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بانتظار غلاسكو رينجرز، يوم الخميس المقبل، في مباراة الإياب.

المصدر: RT

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