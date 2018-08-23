البطل الأولمبي الأردني أبو غوش يكتفي ببرونزية الألعاب الآسيوية

اكتفى البطل الأولمبي الأردني أحمد أبو غوش بالميدالية البرونزية لرياضة التايكواندو، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وخسر أبو غوش (22 عاما والمصنف الثالث عالميا) في الدور قبل النهائي أمام الإيراني أمير محمد بخشيكالهوري، بنتيجة (8-10)، في النزال الذي جمعهما اليوم الخميس، في فئة وزن ما دون 68 كلغ.

يذكر أن أبو غوش توج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "ريو 2016"، وأصبح أول رياضي أردني يحرز ميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية، ومن ثم حل ثالثا في بطولة العالم 2017، في كوريا الجنوبية.

وخاض البطل الأردني هذه البطولة وهو يتعافى من كسر في أحد أضلاعه تعرض له خلال التمارين قبل نحو أسبوعين من الدورة.

بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الكوري الجنوبي لي دايهون، إثر فوزه على الإيراني بخشيكالهوري بنتيجة 12 نقطة مقابل عشر.

وأصبحت هذه الميدالية الرابعة للأردن في النسخة الحالية للدورة، وذلك بعد أن منحت جوليانا الصادق بلادها الذهبية العربية الأولى، في التايكواندو أيضا (وزن ما دون 67 كلغ)، كما حصد صالح الشرباتي برونزية وزن ما دون 80 كلغ، وحمزة قطان برونزية فئة ما فوق 80 كلغ.

المصدر: وكالات