اليد الطولى لقطر في مواجهتها ضد السعودية في آسياد

حجز المنتخب القطري مقعدا له في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ 18 لدورة الألعاب الآسيوية "آسياد 2018"، المقامة حاليا في إندونيسيا.

وجاء تأهل العنابي على حساب نظيره الأخضر السعودي بعد فوزه عليه بنتيجة 28 هدفا مقابل 23، في لقاء "الديربي العربي"، الذي جمعهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للمجموعات.

وضمن منتخب قطر تأهله إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه الياباني، الذي تغلب بدوره على نظيره العراقي (27-24).

بينما يشغل الأخضر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم العراق في المركز الرابع والأخير من دون رصيد.

وانحصرت بطاقة التأهل الثانية بالتالي بين كل من السعودية، التي تواجه العراق في الجولة الثالثة الأخيرة، واليابان التي ستلعب أمام قطر المتأهلة.

المصدر: "twitter/asiangames2018"