اللاعب نوري يستفيق من غيبوبته بعد أكثر من عام

أعلنت عائلة لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، عبد الحق نوري أنه افاق من الغيبوبة، بعد إصابته بتلف في الدماغ خلال مباراة ودية قبل أكثر من عام.

وقال شقيق نوري للتلفزيون الهولندي إن بإمكان اللاعب المغربي الأصل التواصل مع عائلته، ولكن من خلال تحريك شفتيه وحاجبيه فقط.

بعد أكثر من 13 شهراً من سقوطه في مباراة ودية ضد نادي فيردر بريمن الألماني، استيقظ لاعب أياكس أمستردام عبد الحق نوري من غيبوبته.

وأصيب عبد الحق نوري، البالغ من العمر 21 عاما، بتلف في الدماغ، في 8 يوليو 2017، خلال مباراة ودية أمام نادي فيردر بريمن الألماني، في النمسا، بعد أن سقط على أرض الملعب في الدقيقة الـ 70، مما استدعى نقله إلى المستشفى بطائرة مروحية (هيلكوبتر).

المصدر: وكالات