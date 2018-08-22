رونالدو سفيرا لـ "دازن" العالمية

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو سفيرا لخدمة ( DAZN) التابعة لمجموعة (Perform Group)، التي تسمح بمشاهدة كرة القدم عبر أجهزة مختلفة، من الهواتف الذكية إلى أجهزة التلفاز الذكية.

ووقع مهاجم يوفنتوس الجديد كريستيانو رونالدو على عقد مع (DAZN) لمدة عامين ونصف العام، من دون أن يكشف الطرفان عن شروط الصفقة، وذلك وفقا لما أفاد به موقع "Sportspromedia".

Happy to announce I’m now a global brand ambassador for DAZN!

For my fans in 🇮🇹 🇩🇪 🇯🇵 🇨🇦 🇦🇹 you can watch an exclusive interview as a Juventus player on @DAZN_IT, as well as unlocking other great CR7 content!#DAZN#CR7pic.twitter.com/Ysk5sm18xF — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2018

وقال كريستيانو رونالدو: "يتغير العالم بفضل النهج الابتكاري لـ دازن، ويزيل الحواجز أمام عشاق الرياضة".

وأوضح النجم البرتغالي: "الآن يمكننا مشاهدة الرياضة في أي وقت نشاء، لذلك يشرفني الانضمام إلى هذا المشروع".

وتعتزم الشركة استخدام رونالدو للترويج لـ (DAZN) في كل من ألمانيا، كندا، اليابان، وبلدان أخرى.

وستعرض (DAZN)، في الموسم الجديد، 114 مباراة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيوط، ودوري الدرجة الثانية، إضافة إلى مباريات الليغا الإسبانية، ودوري الدرجة الأولى الفرنسي ليغ1".

المصدر: "eurosport.ru"