شاهد.. توريس يقهر إنييستا بهدف على طريقة البلياردو

تفوق المهاجم المخضرم فرناندو توريس، على زميله السابق في منتخب إسبانيا، أندريس إنييستا، في أول مواجهة بينهما في اليابان، أمام نحو 24 ألف متفرج.

وقاد توريس فريقه ساجان توسو إلى الفوز على فريق مواطنه إنييستا لاعب برشلونة سابقا، وفيسيل كوبي حاليا (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن الدور الـ 32 لمسابقة كأس إمبراطور اليابان.

وافتتح توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد سابقا، سجله التهديفي في اليابان بتسديدة متقنة (على طريقة البلياردو) اصطدمت كرته بأسفل القائم الأيمن قبل أن تعانق الشباك، وذلك بعد تمريرة من زميله الياباني أكيتو فوكوتا، الذي خطف الأضواء بدوره بمروره ببراعة من خصمه قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب.

المصدر: "eurosport.ru"