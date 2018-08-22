ما سر اقتران رونالدو بالرقم 7؟

لم يكن يخفى على معظم عشاق كرة القدم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى يوفنتوس، سيحظى بالقميص رقم 7 مع فريقه الجديد، على الرغم من أن هذا الرقم لم يكن شاغرا حينها.

وبمجرد إتمام صفقة التعاقد مع رونالدو، بادر الجناح الكولومبي خوان کوادرادو، الذي حمل في الموسم الماضي القميص 7 مع يوفنتوس، إلى التنازل عن هذا الرقم، وربما لو لم يفعل لطلب منه ذلك على الأرجح.

صحيح أن كثيرين من عشاق يوفنتوس والساحرة المستديرة عامة، أصابوا في توقعهم للقميص الذي سيحمله رونالدو مع "السيدة العجوز"، لأنهم اعتادوا على مشاهدة النجم البرتغالي بهذا الرقم خلال فترة تألقه في مانشستر يونايتد مرورا بريال مدريد، ومع منتخب بلاده، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما سر اقتران رونالدو بهذا الرقم؟

في الحقيقة الرقم 7 الذي رافق "الدون" في مختلف محطات مسيرته، لم يكن الرقم المفضل لديه في بداية مشواره الكروي، وطالب بالرقم 28 خلال توقيعه لمانشستر يونايتد عام 2003، غير أن مدرب "الشياطين الحمر" آنذاك السير أليكس فيرغسون، رفض هذه الفكرة، وحمس "صاروخ ماديرا" على ارتداء القميص 7.

واعترف رونالدو في تصريحات أدلى بها في وقت لاحق، بأنه شعر بالدهشة لمنحه الرقم 7، كونه يافعا لم يبلغ الـ18 عاما من عمره عندما انضم لليونايتد، كما أكد أنه كان يدرك جيدا حجم اللاعبين الكبار الذين ارتدوا القميص 7.

وأكد أفضل لاعب في العالم 5 مرات أن حصوله على الرقم 7 كان بمثابة نقطة بداية لحقبته الناجحة في عالم القدم.

المصدر: RT + وكالات