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شاهد.. عمر وردة ينقذ باوك اليوناني في ملحق دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. عمر وردة ينقذ باوك اليوناني في ملحق دوري الأبطال
Reuters Darren Staples
صورة من الأرشيف
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قاد المصري عمر وردة فريقه باوك اليوناني إلى تحقيق تعادل ثمين أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي (1-1)، في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع البرتغالي لويس ميغيل الفونسو فريقه في المقدمة بهدف سجله من ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. ورد عليه عمر وردة بهدف التعادل، في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب النور في العاصمة لشبونة.

المصدر: RT 

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