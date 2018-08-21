ملاكم أمريكي يقتل فتاتين!

تسبب المقاتل الأمريكي للفنون القتالية المختلطة، ديسموند غرين، الملقب بالمفترس في حادث مفجع، بعد أن فقد السيطرة على سيارته في أحد الطرقات السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.

واصطدمت سيارة المقاتل الأمريكي بشاحنة وسيارة أخرى كانت فيها ثلاث فتيات، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين، ونقل أخرى (السائقة) إلى المستشفى في حالة خطيرة.

بينما تلقى ديسموند غرين الملقب بـ "المفترس" إصابات طفيفة.

gazeta.ru

وتحقق الشرطة في ولاية فلوريدا، الآن في حادث المرور لمعرفة سبب فقدان المقاتل الأمريكي السيطرة على سيارته، مما أدى إلى وقوع الحادث الأليم.

ومن المفترض أن يواجه ديسموند غرين المقاتل الروسي ماهربيك تايسوموف، في نزال ضمن دورة "البطل المطلق" لمنظمة (UFC)، يوم 15 سبتمبر المقبل، في المجمع الأولمبي بموسكو.

وصرح المقاتل الروسي بأنه تم إبلاغه استبعاد متحديه الأمريكي، ويبحثون له عن منافس آخر من بين أفضل 15 مقاتلا.

في حين نفى مسؤولو (UFC) في وقت لاحق، هذه المعلومات وأعلنوا بأن النزال سيقام في موعده.

وخاض ديسموند غرين (28 عاما)، 28 نزالا حتى الآن، حقق فيها 21 انتصارا مقابل 7 هزائم.

بينما حقق ماهربيك تايسوموف (30 عاما)، 26 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 هزائم.

المصدر: "gazeta.ru"