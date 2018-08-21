تعرف على .. أغلى 9 لاعبين روس

أصبحت صفقة انتقال لاعب خط وسط فريق تسيسكا موسكو والمنتخب الروسي، ألكسندر غولوفين، إلى موناكو في الميركاتو الصيفي الحالي، الأغلى في تاريخ روسيا.

ودفع نادي موناكو، لمالكه الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف، 30 مليون يورو، مقابل ضم ألكسندر غولوفين، البالغ من العمر 22 عاما، بعقد لمدة خمس سنوات.

وذكرت تقارير إعلامية، أن اللاعب سيحصل على مليوني يورو سنويا.

ولمع ألكسندر غولوفين مع منتخب بلاده في مونديال "روسيا 2018"، حيث ساهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي للبطولة لأول مرة في تاريخه.

وفيما يلي قائمة أغلى 9 انتقالات للاعبين الروس:

1- ألكسندر غولوفين – 2018، من تسيسكا موسكو إلى موناكو الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو

2- يوري جيركوف – 2009، من تسيسكا موسكو إلى تشيلسي الإنجليزي، مقابل 21 مليون يورو

3- رومان بافلوتتشينكو – 2008، من سبارتاك موسكو إلى توتنهام الإنجليزي، مقابل 17.4 مليون يورو

4- أندريه أرشافين – 2009، من زينيت بطرسبورغ إلى أرسنال الإنجليزي، مقابل 16.5 مليون يورو

5- دينيار بيلياليتدينوف – 2009، من لوكوموتيف موسكو إلى إيفرتون، مقابل 10 ملايين يورو

6- دميتري ألينيتشيف – 1998، من سبارتاك موسكو إلى روما الإيطالي، مقابل 7 ملايين يورو

7- ألكسندر كيرجاكوف – 2006، من زينيت بطرسبورغ إلى إشبيلية الإسباني، مقابل 5 ملايين يورو

8- بافيل بوغريبنياك – 2009، من زينيت بطرسبورغ إلى شتوتغارت الألماني، مقابل 3.4 مليون يورو

9- مارات إيزمايلوف – 2008، من لوكوموتيف موسكو إلى سبورتينغ البرتغالي، مقابل (4.5) مليون يورو.

المصدر: "sports.ru"