بالفيديو.. يخدع ابنه بحركة لم يخترعها بعد لاعبو الـ NBA لكرة السلة

أحرج أب ابنه بحركة طريفة ربما لم يبتكرها بعد نجوم لعبة كرة السلة العالميين في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA).

وخدع الوالد ابنه أثناء مراوغته له بوضعه الكرة على الأرض، ومن ثم قام برمية وهمية، وبعد ذلك أخذ الكرة ووضعها في السلة من دون أي مقاومة على الإطلاق.

المصدر: "eurosport.ru"