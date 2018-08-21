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بالفيديو.. يخدع ابنه بحركة لم يخترعها بعد لاعبو الـ NBA لكرة السلة
Henry Nicholls
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أحرج أب ابنه بحركة طريفة ربما لم يبتكرها بعد نجوم لعبة كرة السلة العالميين في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA).
وخدع الوالد ابنه أثناء مراوغته له بوضعه الكرة على الأرض، ومن ثم قام برمية وهمية، وبعد ذلك أخذ الكرة ووضعها في السلة من دون أي مقاومة على الإطلاق.
19 августа 2018 г.
المصدر: "eurosport.ru"
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