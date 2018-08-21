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شاهد .. منتخب يفوز بـ "دزينة" كاملة من الأهداف

الرياضة

شاهد .. منتخب يفوز بـ
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أمطر منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للسيدات شباك نظيره الإندونيسي (12-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ضمن دورة الألعاب الآسيوية. 

وحققت كوريا الجنوبية بذلك انتصارها الثالث على التوالي، وتربعت بالتالي على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط. في المقابل منيت إندونيسيا بالهزيمة الثانية على التوالي، وتشغل المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط حصدتها من انتصارها في الجولة الأولى على جزر المالديف بنصف دزينة من الأهداف (6-0).

المصدر: وكالات

  

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