الإصابة تنهي موسم حارس مانشستر سيتي

تعرض التشيلي كلاوديو برافو، الحارس البديل في مانشستر سيتي وحامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لقطع في وتر أخيل خلال تمارين فريقه أمس، قد يبعده عن كامل الموسم حسب ما ذكر فريقه.

وأضاف "سيتيزنز": "سينتقل برافو إلى برشلونة بعد غد الخميس للخضوع لفحص طبي إضافي لتحديد خطورة الإصابة".

وأحرز برافو لقب الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة قبل الانضمام إلى "السيتي" في 2016، لكن بعد أول موسم ارتكب فيه بعض الأخطاء، خسر موقعه الأساسي للبرازيلي إيدرسون الذي قدم العام الماضي من بنفيكا البرتغالي.

وغرد برافو، الذي خاض الموسم الماضي ست مباريات في كأس الرابطة التي أحرزها "السيتي": "مهما حصل أو كان سيئا اليوم، ستستمر الحياة وغدا سيكون يوما أفضل بالتأكيد".

ومع إصابة برافو (35 عاما)، بقي لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الحارس الشاب دانيال غريمشو (20 عاما) ليلعب دور البديل رغم قلة خبرته.

وأقفل باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، ما يعني أن "السيتي" سيكون عاجزا عن ضم حارس جديد قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

المصدر: وكالات