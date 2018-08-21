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التشيكية كفيتوفا تبلغ ثاني أدوار دورة نيو هيفن .. (فيديو)

الرياضة

التشيكية كفيتوفا تبلغ ثاني أدوار دورة نيو هيفن .. (فيديو)
Reuters USA Today Sports
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استهلت التشيكية بيترا كفيتوفا بنجاح مشوارها في دورة نيو هيفن للتنس، المقامة في ولاية كونتيكت الأمريكية، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 760 ألف دولار.

وجاء تأهل اللاعبة التشيكية إلى الدور الثاني على حساب البولندية أغنيشكا ردفانسكا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-1) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وستلعب بيترا كفيتوفا في الدور المقبل أمام الكازاخية زارينا دياز، التي فازت بدورها على اليونانية ماريا ساكاري، بمجموعتين دون رد أيضا، وبواقع (6-4) و(6-3).

المصدر:RT 

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