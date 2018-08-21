التشيكية كفيتوفا تبلغ ثاني أدوار دورة نيو هيفن .. (فيديو)

استهلت التشيكية بيترا كفيتوفا بنجاح مشوارها في دورة نيو هيفن للتنس، المقامة في ولاية كونتيكت الأمريكية، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 760 ألف دولار.

وجاء تأهل اللاعبة التشيكية إلى الدور الثاني على حساب البولندية أغنيشكا ردفانسكا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-1) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

Three time New Haven champion @Petra_Kvitova books her place in the second round of the @Connecticutopen!



Seals the win over Radwanska 6-1, 7-6(3)! pic.twitter.com/7VN3ajY8N2 — WTA (@WTA) August 21, 2018

وستلعب بيترا كفيتوفا في الدور المقبل أمام الكازاخية زارينا دياز، التي فازت بدورها على اليونانية ماريا ساكاري، بمجموعتين دون رد أيضا، وبواقع (6-4) و(6-3).

المصدر:RT