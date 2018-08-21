آرسنال يتربص بمدافع روسي صاعد

أفاد موقع championat.com بأن نادي آرسنال الإنكليزي مهتم بالمدافع الروسي إيغور ديفييف لاعب فريق أوفا، أحد أندية الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وحسب المصدر، فإن الفريق اللندني قدم بالفعل طلبا رسميا لنادي أوفا على أمل دعوة المدافع البالع 18 عاما لمتابعته عن كثب.

وأكد المدير العام للنادي الروسي شامل عزيزوف هذه الأخبار، ولكن فريق أوفا لم يستجب بعد لطلب النادي الإنجليزي.

ويعتبر ديفييف من خريجي مدرسة نادي أوفا لكرة القدم، ولم يخض أي مباراة حتى الآن مع الفريق الأول في الدوري الروسي الممتاز، إلا أنه شارك مع فريق الشباب في الموسم الماضي في 24 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، كما شارك مع منتخب روسيا تحت 20 عاما في بطولة COTIF-2018 التي بلغت روسيا مباراتها النهائية.

يذكر أن آرسنال يعتبر من أشهر الأندية الإنكليزية، وسبق للنجم الروسي أندريه أرشافين وأن دافع عن ألوانه بين العامين 2009 و2013.

المصدر: لينتا.رو