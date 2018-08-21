مكان زيدان في مانشستر يونايتد "ممتلئ"

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد متمسكة بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولا ترغب بإقالته في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المدرب البرتغالي يحظى بدعم كامل من إدارة اليونايتد، ولا توجد أي نية أو تفكير في إقالته رغم الانتقادات الموجهة إليه.

ويأتي ذلك بعد خسارة "الشياطين الحمر" أمام فريق برايتون بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتشرت أنباء مؤخرا عن إمكانية تولي الفرنسي زين الدين زيدان، العاطل عن العمل منذ استقالته من تدريب ريال مدريد، مسؤولية الإشراف على مانشستر خلفا لمورينيو في حال إقالة الأخير، إلا أنه وفي ظل هذا المستجد فمن المستبعد جدا أن يقود "زيزو" سفينة "الشياطين الحمر" في المستقبل القريب على الأقل.

ويخوض اليونايتد الباحث عن لقبه الأول في الدوري المحلي منذ 2013، اختبارا صعبا الاثنين المقبل، عندما يواجه توتنهام "العنيد"، في الجولة الثالثة من "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات