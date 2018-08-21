بالوتيلي يقرر البقاء مع نيس

قرر المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي البقاء هذا الموسم مع نادي نيس الفرنسي، ليضع حدا لتكهنات انتقاله إلى الجار الجنوبي مرسيليا.

وكتب نادي نيس على موقعه الرسمي: "لقد اتخذ القرار. خضع للدرس جيدا. قرر ماريو بالوتيلي البقاء في نيس للموسم الثالث على التوالي".

ويمكن لبالوتيلي، الموقوف في أول ثلاث مراحل من الدوري الفرنسي لكرة القدم، العودة للمشاركة مع نيس في مباراته أمام مضيفه ليون في الـ31 من أغسطس الجاري.

وألمح نيس إلى محاولة مرسيليا اقتناص خدمات بالوتيلي، الذي ينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو 2019.

وكان المدير الرياضي لمرسيليا الإسباني أندوني زوبيزاريتا، قد أكد في نهاية يوليو الماضي، بحث فريقه عن مهاجم ومحاولة التوصل إلى اتفاق لضم بالوتيلي، الذي سجل 43 هدفا تحت ألوان نادي نيس منذ انضمامه إليه صيف 2016.

المصدر: وكالات