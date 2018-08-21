دورتموند يفلت من سقوط مدو في كأس ألمانيا

كاد بوروسيا دورتموند أحد فرق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن يودع الكأس المحلية من الدور الأول أمام غرويتر المنتمي لدوري الدرجة الثانية قبل صحوة متأخرة قادته للفوز (2-1).

وتقدم سيباستيان رنست لـ"غرويتر" على عكس سير اللعب في الدقيقة (77)، لكن الوافد الجديد إكسل فيتسل انتزع التعادل لدورتموند بتسديدة مباشرة، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين، حيث سجل ماركو ريوس هدف الفوز لدورتموند في الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وتأهل فريقا هيرتا برلين وفرايبورغ إلى الدور الثاني أيضا، عقب تغلبهما على "إينتراخت براونشفايغ" (2-1)، و"كوتبوس" بركلات الترجيح على الترتيب.

المصدر: وكالات