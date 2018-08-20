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بالفيديو.. كتيبة "الكوماندورس" تقع في مصيدة الخفافيش

الرياضة

بالفيديو.. كتيبة
Reuters Heino Kalis
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استهل فريق أتلتيكو مدريد مشواره في الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادل خارج أرضه أمام مضيفه فالنسيا (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على ملعب "ميستايا".

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق أتلتيكو مدريد "روخي بلانكوس" بهدف سجله مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا، في الدقيقة الـ 26. ورد عليه المهاجم رودريغو مورينو بهدف التعادل، بحلول الدقيقة الـ 56، من عمر المباراة.

واكتفى أتلتيكو مدريد، كتيبة "الكوماندورس" الأرجنتيني المدرب دييغو سيميوني، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، كما حصل فالنسيا على نقطة واحدة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد احتل مركز الوصافة في الموسم الماضي لليغا، بينما شغل فالنسيا المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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