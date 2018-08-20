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مودريتش يكشف حقيقة اتصاله بإنتر ميلان

الرياضة

مودريتش يكشف حقيقة اتصاله بإنتر ميلان
Reuters Miguel Vidal
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فند الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، الأنباء التي تحدثت عن اتصاله بفريق إنتر ميلان الإيطالي لإبلاغه رغبته في الانتقال إلى صفوفه.

ولجأ لوكا مودريتش إلى طريقة غير تقليدية بكتابته تعليقا عبر الصفحة الرياضية "futbolalreves" على موقع "إنستغرام"، قال فيه: "هذا هو أكبر هراء في التاريخ".

#Modric

Публикация от Fútbol Al Revés (@futbolalreves)

وكانت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية قد أكدت أن النجم الكرواتي يرغب في الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان للعب بجوار زملائه في المنتخب الثلاثي مارتسيلو بروزوفيتش، وإيفان بيريشيتش، وشيمي فرسالكو.

وجاء رد مودريتش، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، وعقب الشكوى التي رفعتها إدارة نادي ريال مدريد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الفريق الإيطالي لتفاوضه مع لاعب لا يزال في عقده أكثر من ستة أشهر، وهي مخالفة تستوجب فرض عقوبة.

المصدر: RT 

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