مودريتش يكشف حقيقة اتصاله بإنتر ميلان

فند الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، الأنباء التي تحدثت عن اتصاله بفريق إنتر ميلان الإيطالي لإبلاغه رغبته في الانتقال إلى صفوفه.

ولجأ لوكا مودريتش إلى طريقة غير تقليدية بكتابته تعليقا عبر الصفحة الرياضية "futbolalreves" على موقع "إنستغرام"، قال فيه: "هذا هو أكبر هراء في التاريخ".

#Modric Публикация от Fútbol Al Revés (@futbolalreves) 19 Авг 2018 в 4:04 PDT

وكانت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية قد أكدت أن النجم الكرواتي يرغب في الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان للعب بجوار زملائه في المنتخب الثلاثي مارتسيلو بروزوفيتش، وإيفان بيريشيتش، وشيمي فرسالكو.

وجاء رد مودريتش، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018، بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، وعقب الشكوى التي رفعتها إدارة نادي ريال مدريد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الفريق الإيطالي لتفاوضه مع لاعب لا يزال في عقده أكثر من ستة أشهر، وهي مخالفة تستوجب فرض عقوبة.

المصدر: RT