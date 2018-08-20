بالفيديو.. روني يهدر فرصة هدف بغرابة

أضاع النجم الإنجليزي المخضرم واين روني فرصة هدف محقق في مباراة فريقه دي سي يونايتد أمام ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن، اليوم الاثنين، ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم (MLS).

وتلقى وارين روني كرة بينية انفرد على إثرها بمرمى الخصم، في الدقيقة الـ 86، إلا أنه سددها من فوق العارضة، ولحسن حظ النجم الإنجليزي، كان فريقه متقدما بهدفين نظيفين، وحسم بهما نتيجة اللقاء لصالحه.

كيف أضاعها #روني؟

فرصة خطيرة أهدرها الإنجليزي المخضرم وين روني في مباراة اليوم لفريقه #دي_سي_يونايتد أمام #نيوإنجلاند_ريفولشون في الدوري الأمريكي pic.twitter.com/81cOCH6TK3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2018

وانتقل واين روني (32 عاما) من إيفرتون إلى صفوف دي سي يونايتد، ليقدم معه أداء جيدا، وخطف الأضواء، يوم الاثنين الماضي، عندما قاد فريقه للفوز على ضيفه أورلاندو سيتي (3-2).

فقد تمكن النجم الإنجليزي من تحويل هجمة مرتدة سريعة للضيوف، في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، إلى هدف الفوز لفريقه، حيث نحج في قطع كرة في منتصف الملعب، وحولها إلى داخل منطقة الجزاء، ترجمها زميله الأرجنتيني لوسيانو أكوستا إلى هدف الفوز الثالث.

المصدر: وكالات