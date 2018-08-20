مدافع ليفربول: صلاح سبب في رحيلي عن النادي

أكد راجنار كلافان مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، والمنتقل مؤخراً إلى صفوف كالياري، أنه أصغى لنصيحة صلاح في مسألة الانتقال للدوري الإيطالي.

وأضاف كلافان أن نصائح الحارس البرازيلي أليسون أيضا ساعدت على توجيه دفته ناحية الدوري الإيطالي.



وقال كلافان في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا:"لقد كان أمامي الكثير من العروض في بلدان مختلفة، ولكن كالياري أرادني أكثر من غيره".

المصدر: سكاي سبورت