لماذا لم نعد نرى هذه الكرة المرقطة في الملاعب؟!

قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال عن سبب اختفاء كرة القدم المرقطة بالأبيض والأسود وعدم اعتمادها في المباريات العالمية الدولية، بعدما كانت لعقود عديدة رمزا للساحرة المستديرة.

وتاريخيا بدأ العالم يمارس كرة القدم بكرة جلد بنية أو بيضاء ومن ثم اعتمد الكرة المرقطة في ستينيات القرن الماضي.

وتم اعتماد الكرة المرقطة على هذا الشكل لأنها تزامنت مع بدء النقل التلفزيوني للمباريات العالمية عبر التلفاز على نطاق واسع، ولأن التلفاز كان بلونين فقط، أي الأبيض والأسود لذا كان من الضروري خلق تمايز كبير بالألوان فاعتمدت الكرة.

ومع دخول التلفزة الملونة وتحول العالم بشكل كامل عن نظام الأبيض والأسود، لم يعد هذا الشرط في الكرة مطلوبا لذلك بتنا نرى الكرات الملونة بالأحمر والأزرق والفوسفوري في حالات الثلج.

المصدر: وكالات