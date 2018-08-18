 
مباشر

ميسي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في انطلاقة "الليغا"

الرياضة

ميسي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في انطلاقة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko15

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الصريح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-0، اليوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وانتظر برشلونة حتى (د.64) ليفتتح التسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة حرة أرضية جميلة، مسجلا الهدف رقم 6000 لبرشلونة في الدوري.

وضاعف البرازيلي فيليب كوتينيو الأرقام بتسديدة لولبية إلى يمين الحارس من داخل المنطقة في (د.83).

وأبى ميسي توديع المباراة من دون هز الشباك مجددا، فاخترق المنطقة مستلما تمريرة الأوروغوياني لويس سواريز بصدره قبل أن ينهيها في المرمى في (د.90+2).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري بعد تعيينه قائدا للفريق إثر رحيل لاعب الوسط الموهوب أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني.

وكان برشلونة استهل موسمه بفوزه على أشبيلية 2-1 في الكأس السوبر.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء خاص لـRT Online مع إيزيدية هربت من "داعشي" في العراق فقابلته في ألمانيا!