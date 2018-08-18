ميسي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في انطلاقة "الليغا"

استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الصريح على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-0، اليوم السبت في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وانتظر برشلونة حتى (د.64) ليفتتح التسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة حرة أرضية جميلة، مسجلا الهدف رقم 6000 لبرشلونة في الدوري.

وضاعف البرازيلي فيليب كوتينيو الأرقام بتسديدة لولبية إلى يمين الحارس من داخل المنطقة في (د.83).

وأبى ميسي توديع المباراة من دون هز الشباك مجددا، فاخترق المنطقة مستلما تمريرة الأوروغوياني لويس سواريز بصدره قبل أن ينهيها في المرمى في (د.90+2).

وخاض ميسي مباراته الأولى في الدوري بعد تعيينه قائدا للفريق إثر رحيل لاعب الوسط الموهوب أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني.

وكان برشلونة استهل موسمه بفوزه على أشبيلية 2-1 في الكأس السوبر.

المصدر: أ ف ب