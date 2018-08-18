الوليد بن طلال يكافئ الهلال على تتويجه بالسوبر السعودي

أعلن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال عن تقديم مكافأة مالية لنادي الهلال بعد إحرازه لقب كأس السوبر بفوزه على الاتحاد 2-1، اليوم السبت.

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وقال الأمير الوليد بن طلال: "أهنئ نادي الهلال بتحقيق كأس السوبر السعودي لهذا العام، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي الهلال".

أهنىء نادي الهلال @Alhilal_FC

بتحقيق #كأس_السوبر_السعودي لهذا العام



وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي #الهلال — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: RT