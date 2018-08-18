// 26.06.2018 по тикету 15478
الوليد بن طلال يكافئ الهلال على تتويجه بالسوبر السعودي
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أعلن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال عن تقديم مكافأة مالية لنادي الهلال بعد إحرازه لقب كأس السوبر بفوزه على الاتحاد 2-1، اليوم السبت.
وقال الأمير الوليد بن طلال: "أهنئ نادي الهلال بتحقيق كأس السوبر السعودي لهذا العام، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي الهلال".
أهنىء نادي الهلال @Alhilal_FC— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ١٨ أغسطس ٢٠١٨
بتحقيق #كأس_السوبر_السعودي لهذا العام
وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال لنادي #الهلال
المصدر: RT
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