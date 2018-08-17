كأس ألمانيا.. فريق مغمور يخوض "مباراة القرن" ضد بايرن ميونيخ

يخوض فريق مغمور يضم في صفوفه تاجر سيارات ومستشارا في المسائل الضريبية وعامل بناء، "مباراة القرن" السبت ضد بايرن ميونيخ، وذلك في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا.

ويأمل فريق دروخترسن-آسل، الذي يشارك في منافسات الدرجة الرابعة، في تحقيق مفاجأة هي الأكبر في تاريخ كأس ألمانيا، وذلك عندما يستضيف النادي البافاري، السبت على ملعبه في شمال ألمانيا.

وقال مدافع الفريق سورن بيهرمان في تصريحات صحفية، في معرضه لبيع السيارات: "نتطلع بشوق إلى المباراة، هذه مباراة القرن بالنسبة لنا".. "وقوع فريقي في مواجهة بايرن في سحب القرعة الذي أجري في يونيو كان أحد أفضل أيام حياتي. لم أنم لـ 43 ساعة".

القرية التي يبلغ عدد سكانها 11500 نسمة والواقعة على مسافة 45 كلم شمال غرب هامبورغ، لا تتحدث سوى عن مباراة السبت. ورفعت فيها لافتة خارج الكنيسة المحلية كتب فيها: "نحن نؤمن بالمعجزات، نضع ثقتنا بالله".

وقال رئيس البلدية مايك إيكهوف: "المباراة هي على كل شفة ولسان، حتى خلال اجتماعات مجلس البلدية".

وتقام المباراة على الملعب المتواضع للفريق، وبيعت تذاكرها الـ 7876 في وقت سريع. وقال رئيس النادي ريغو غوسن: "كان في إمكاننا، دون أدنى شك، أن نبيع 30 ألف بطاقة أو أكثر (...) هذه تجربة فريدة لقريتنا وسيتم الحديث عنها لعشرة أو 15 عاما".

وخسر الفريق قبل عامين في كأس ألمانيا، بصعوبة 0-1 ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدور الأول.

وأحرز الفريق البافاري لقب الكأس 18 مرة (رقم قياسي)، وتعود خسارته الأخيرة في الدور الأول إلى 24 عاما.

وخسر بايرن نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1-3، علما أن الفريق الفائز كان يقوده حينها المدرب الجديد للنادي البافاري الكرواتي نيكو كوفاتش، إلا أن بايرن، وفي أول مباراة من الموسم بقيادة كوفاتش، ثأر لتلك الخسارة بخماسية نظيفة في مرمى إينتراخت يوم الأحد الماضي، ليحتفظ بلقب الكأس السوبر.

في المقابل، يخوض إينتراخت السبت مباراة ضد مضيفه أولم الذي ينافس أيضا في الدرجة الرابعة، ضمن الدور الأول للكأس.

المصدر: أ ف ب