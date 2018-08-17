سوريانو يعود إلى الدوري الإيطالي

أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم الجمعة التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي روبرتو سوريانو قادما من فياريال الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ولم يكشف النادي قيمة الصفقة بشأن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذي انتقل إلى فياريال في صيف العام 2016، مشيرا إلى أن صفقة إعارته تشمل خيار شرائه بشكل نهائي في نهاية الموسم المقبل.

وولد سوريانو ونشأ في ألمانيا وتطور في الفئات العمرية لنادي بايرن ميونيخ، قبل الانضمام إلى فريق سامبدوريا دون 19 عاما. ودافع اللاعب عن ألوان ناديي إمبولي وسمبدوريا، قبل الانتقال إلى فياريال.

وخاض لاعب خط وسط الهجوم ثماني مباريات دولية مع إيطاليا.

المصدر: أ ف ب

