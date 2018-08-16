سان جرمان يحسم تعاقده مع الألماني كيهرر

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي الخميس تعاقده مع المدافع الألماني الشاب تيلو كيهرر القادم من شالكه، ووقع معه عقدا لمدة 5 أعوام، وذلك بحسب ما أعلن النادي الباريسي.

ونقل موقع سان جيرمان عن الألماني البالغ 21 عاما قوله: "لا يمكنني تصور ناد أفضل من أجل دفع تطوري وتحقيق أهدافي".

وأصبح كيهرر ثاني لاعب يلتحق ببطل الدوري الفرنسي هذا الصيف بعد الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي انضم إليه بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

💬 @KehrerThilo : "Nulle part ailleurs, je ne pouvais imaginer trouver un meilleur club pour poursuivre ma progression et atteindre mes objectifs."



✍️ #WillkommenKehrerhttps://t.co/gwGb22wzba — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2018

وأشار رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي إلى أن "عدة أندية أوروبية كبرى كانت تسعى خلف توقيعه (كيهرر)، ووقع خياره على باريس سان جيرمان لمواصلة ارتقائه في كرة القدم الأوروبية"، مضيفا "هذا التعاقد يتماشى مع سياستنا في إنتاج واستقطاب نجوم الغد الموهوبين، بهدف مساعدتهم على التحسن بجانب لاعبين رائعين ذوي خبرة".

وودع كيهرر فريقه السابق وكتب في حسابه على إنستغرام: "من صبي الكرات في كنابنشميده (أكاديمية شالكه)، إلى الفريق الأول، لقبي مع المنتخب الألماني للشباب وفوزي الأول على أرضنا في لقاء الدربي (ضد بوروسيا دورتموند). خلال الفترة التي أمضيتها في شالكه، لم أتعلم الكثير وحسب، بل التقيت أناسا رائعين ساعدوني على التحسن وجعلوني الشخص واللاعب الذي أنا عليه الآن".

وختم "أنا ممتن جدا لذلك".

وسيكون كيهرر قلب الدفاع الرابع في تشكيلة سان جيرمان ومدربه الجديد الألماني توماس توخيل، إلى جانب البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس والفرنسي بريسنل كيمبيمبي.

المصدر: أ ف ب