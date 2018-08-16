تأجيل مباريات من "الكالتشيو"بعد كارثة انهيار الجسر في جنوى

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الخميس إرجاء المباراتين المقررتين الأحد بين فريقي مدينة جنوى في المرحلة الأولى من الكالتشيو استجابة لطلب الناديان على خلفية كارثة انهيار جسر بالمدينة.

وكان من المفترض أن يحل جنوى الأحد ضيفا على ميلان، فيما يلعب سمبدوريا على أرضه ضد فيورنتينا في المرحلة الافتتاحية للموسم، إلا أن "رابطة الدوري الإيطالي (سيري آ)، ونظرا لطلبي التأجيل اللذين تقدم بهما سمبدوريا وجنوى لمباراتيهما المقررتين الأحد 19 أغسطس بسبب المأساة التي أثرت على مدينة جنوى، وبعد الحصول على موافقة فيورنتينا وميلان، قررت إرجاء المباراتين إلى موعد يحدد لاحقا".

وانهار جزء من جسر موراندي في جنوى، ما أدى إلى سقوط عشرات السيارات والآليات من على ارتفاع 45 مترا.

وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الخميس، أن الحصيلة المؤقتة بلغت 38 قتيلا (كانت 39 في وقت سابق) إضافة إلى 15 جريحا، خمسة منهم في حال خطيرة.

وستعلن إيطاليا الحداد الوطني في يوم الجنازات الرسمية للضحايا. وبحسب وسائل إعلام عديدة، فإن ضحايا الكارثة سيشيعون صباح السبت.

المصدر: أ ف ب