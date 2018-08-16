تصنيف الفيفا.. فرنسا تعود للصدارة بعد 16 عاما وتونس الأولى عربيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس، تصنيفه الأول للمنتخبات، منذ نهاية كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي استضافتها روسيا بالفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين.

وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الأول عالميا، للمرة الأولى منذ 16 عاما وبالتحديد منذ تصنيف شهر مايو لعام 2002، وذلك عقب تتويجه بلقب مونديال روسيا.

كما صعد المنتخب البلجيكي إلى مركز الوصافة بعد إحرازه المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال.

فيما تراجع المنتخب البرازيلي مرتبة واحدة إلى المركز الثالث، يليه المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم في المركز الرابع.

🆕 تصنيف FIFA العالمي 📈 الأول بعد كأس العالم 2018:

🇫🇷🚀 🔝😎

🇭🇷🇺🇾🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 ⬅️ إلى العشرة الكبار

🇦🇷🇨🇱🇩🇪🇵🇱 ⬅️ خارج العشرة الكبار

🇷🇺 ⬅️أكبر تقدم 🆙 21 مركز

🇪🇬 ⬅️أكبر تراجع ⤵️ 20 مركز

نظام إحتساب النقاط والترتيب كامل👈 https://t.co/gw0qVi8e1P pic.twitter.com/YVdQg12Fjq — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 16, 2018

وجاء المنتخب الأوروغوياني في المركز الخامس يليه المنتخب الإنجليزي سادسا، والبرتغال سابعا، وسويسرا ثامنا، وإسبانيا تاسعا، ثم الدنمارك في المركز العاشر.

وأكبر تقدم في التصنيف الجديد من نصيب المنتخب الروسي الذي قدم أداء لافتا خلال المونديال الأخير، ووصل لأول مرة في تاريخه لدور الثمانية قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، حيث تقدم الدب الروسي 21 مركزا، من المركز 70 إلى 49.

🆕 تصنيف FIFA العالمي 📈 :

منتخب تونس تراجع 3 مراكز لكنه لا يزال الأول أفريقياً وعربياً

ترتيب أول 5⃣ منتخبات عربية في أفريقيا 🌍:

🇹🇳 المركز 24 (-3)

🇲🇦 المركز 46 (-5)

🇪🇬 المركز 65 (-20)

🇩🇿 المركز 66

🇱🇾 المركز 101

الترتيب كامل👈 https://t.co/erpIaKhUlk pic.twitter.com/L8hEWwMkoY — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 16, 2018

وبقي المنتخب التونسي الأول عربيا وإفريقيا رغم تراجعه لـ3 مراتب إلى المركز الـ24، وجاء المنتخب المغربي في المركز 46 بعد تراجعه 5 مراتب، والمنتخب المصري في المركز 65 بعد تراجعه 20 مرتبة (أكبر تراجع في هذا التصنيف)، فيما حلت السعودية في المركز 70 بعد تراجعها 3 مراتب.

🆕 تصنيف FIFA العالمي 📈 :

المنتخب السعودي تراجع 3 مراكز لكنه لا يزال الأول عربياً في آسيا

ترتيب أول 5⃣ منتخبات عربية في آسيا 🌏:

🇸🇦 المركز 70 (-3)

🇸🇾 المركز 73

🇦🇪 المركز 77

🇱🇧 المركز 79

🇴🇲 المركز 84

الترتيب كامل👈 https://t.co/erpIaKhUlk pic.twitter.com/0oA70gZY5d — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) August 16, 2018

وخرجت منتخبات ألمانيا والأرجنتين وتشيلي وبولندا من نادي العشرة الأوائل.

المصدر: fifacom_ar/twitter