هاني رمزي مساعدا للمدرب أغيري في منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين النجم الدولي السابق هاني رمزي مساعدا للمكسيكي خافيير أغيري المدرب الجديد للمنتخب، واستمرار أحمد ناجي كمدرب لحراس المرمى.

وجاء في بيان للاتحاد على موقع فيسبوك: "قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اعتماد عقد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خافيير أغيري وتعيين الكابتن هاني رمزي مدربا عاما للمنتخب واستمرار الكابتن أحمد ناجي مدربا لحراس المرمى".

ويحظى رمزي (49 عاما) بمسيرة تدريبية جيدة من خلال قيادته منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، ومنتخب مصر للمحليين، وتوليه منصب مساعد مدرب منتخب الشباب دون 20 سنة عام 2009، فضلا عن قيادة عدد من فرق الدوري أبرزهم إنبي ووادي دجلة والاتحاد الاسكندري، وقيادته لفترة قصيرة فريق لييرس البلجيكي.

ويعد رمزي من أبرز المدافعين في تاريخ المنتخب المصري، وقد دافع عن ألوان أندية الأهلي، نوشاتيل السويسري، فيردر بريمن وكايزرسلاوترن الألمانيين.

وكان أغيري (59 عاما) قد تعهد بعد تعيينه مطلع الشهر الحالي، باعتماد مقاربة مختلفة عن سلفه الأرجنتيني هكتور كوبر الذي لم يتم تجديد عقده في أعقاب الخروج من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وواجه كوبر الذي تولى مهامه على رأس الإدارة الفنية عام 2015، انتقادات واسعة على خلفية أسلوبه الدفاعي، إلا أنّ الأرجنتيني البالغ 62 عاما، تمكن خلال مسيرته من قيادة الفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الافريقية 2017، ونهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 28 عاما.

المصدر: أ ف ب

