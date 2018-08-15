فيدرر إلى ثالث أدوار سينسيناتي

تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا بسهولة إلى ثالث أدوار دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بتغلبه على الألماني بيتر غويوفشيك بنتيجة 6-4 و6-4.

واحتاج فيدرر إلى 72 دقيقة للتغلب على الألماني المصنف 47 عالميا في طريقه نحو محاولة الفوز بلقب هذه الدورة للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية.

ويلتقي السويسري في الدور الثالث الأرجنتيني ليوناردو ماير الذي أنهى مشوار الفرنسي لوكاس بوي السادس عشر والذي أقصى البريطاني أندي موراي في الدور الأول، بالفوز عليه 7-6 (9-7) و6-4.

Thoughts on Roger's return?



Here's the highlights as @rogerfederer made it through to the third round of @CincyTennis 👀



🎥 @TennisTVpic.twitter.com/yEFW4JlICv — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 15, 2018

واضطر النمساوي دومينيك تييم الثامن إلى الانسحاب من مباراته الأولى في الدور الثاني وذلك بسبب المرض، علما بأنه خرج الأسبوع الماضي في تورونتو بعد مباراة واحدة فقط.

وحقق الأسترالي نيك كيريوس الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام البلغاري غريغور ديميتروف، 39 إرسالا ساحقا في طريقه للتأهل إلى الدور الثاني بصعوبة بالغة على حساب الأمريكي دينيس كولدا 6-7 (2-7) و7-5 و7-6 (11-9)، ليواجه الكرواتي بورنا كوريتش الفائز على الروسي دانيال مدفيديف 6-2 و6-3.

وكان الكندي ميلوش راونيتش أبرز المتأهلين إلى الدور الثاني الثلاثاء بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-3.

المصدر: أ ف ب