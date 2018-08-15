راموس: صلاح هو من أمسك بيدي أولا

رد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، على تصريحات مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، والخاصة بتعمده إصابة نجم الريدز، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال راموس في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء: "لا أريد التحدث أكثر عن إصابة صلاح، كل شخص لديه وجهة نظر يجب احترامها ولكني تحدثت عن الأمر بالفعل، كانت كرة مشتركة وهو من أمسك بيدي أولا إلى الأسفل، لم ولن أتعمد إضرار أحد، وكلوب يريد أن يبرر هزيمته في النهائي".

Ramos: “Klopp was one of the best coaches of the season and I voted for him. Maybe that will keep him quiet for a little bit." 🤐#Ramos#Klopp#RealMadrid#LFCpic.twitter.com/OVaHUOjnLR — Xtra Minute (@XtraminuteTV) August 14, 2018

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وواصل: "هذا ليس أول نهائي يخسره كلوب، لذلك يشعر بالقلق، ولكن في الحقيقة لقد قمت بالتصويت له كأحد أفضل المدربين في العالم الموسم الماضي، لذا عليه أن يكون أكثر هدوءا".

وأعرب صخرة دفاع النادي الملكي عن استعداده لمواجهة أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة تالين عاصمة إستونيا اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات