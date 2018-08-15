 
مباشر

راموس: صلاح هو من أمسك بيدي أولا

الرياضة

راموس: صلاح هو من أمسك بيدي أولا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kngc

رد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، على تصريحات مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، والخاصة بتعمده إصابة نجم الريدز، محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال راموس في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء: "لا أريد التحدث أكثر عن إصابة صلاح، كل شخص لديه وجهة نظر يجب احترامها ولكني تحدثت عن الأمر بالفعل، كانت كرة مشتركة وهو من أمسك بيدي أولا إلى الأسفل، لم ولن أتعمد إضرار أحد، وكلوب يريد أن يبرر هزيمته في النهائي".

إقرأ المزيد
اتحاد الجودو الأوروبي يعلق على حركة راموس مع صلاح اتحاد الجودو الأوروبي يعلق على حركة راموس مع صلاح

وواصل: "هذا ليس أول نهائي يخسره كلوب، لذلك يشعر بالقلق، ولكن في الحقيقة لقد قمت بالتصويت له كأحد أفضل المدربين في العالم الموسم الماضي، لذا عليه أن يكون أكثر هدوءا".

وأعرب صخرة دفاع النادي الملكي عن استعداده لمواجهة أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة تالين عاصمة إستونيا اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. مناورات روسية برا وبحرا وجوا