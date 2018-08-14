رسميا.. روما يضم نزونزي من إشبيلية

ضم نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي ستيفن نزونزي قادما من نادي إشبيلية الإسباني لمدة أربعة أعوام، مقابل 26 مليون يورو على الأقل.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان "التعاقد مع بطل العالم لاعب خط الوسط ستيفن نزونزي في صفقة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ 29 عاما ينضم إلى الفريق "لقاء بدل أولي يبلغ 26,65 مليون يورو"، تضاف إليه حوافز ومكافآت تصل قيمتها إلى أربعة ملايين.

Monchi: "Steven is a footballer with a mix of physical and technical qualities that we think will really add to the players that we already have here at #ASRoma.



“With his arrival, we have even more quality and competition in midfield." pic.twitter.com/10h38Kfx6u — AS Roma English (@ASRomaEN) August 14, 2018

وأشار النادي إلى أن العقد يمتد أربعة أعوام، وسيرتدي القميص الرقم 42.

وقال نزونزي بحسب بيان روما "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، ولكوني أصبحت لاعبا جديدا في روما (...) أريد دائما أن أتحسن بصرف النظر عن العمر، الأهم هو أن تقدم أفضل ما لديك وتعمل بجد".

أضاف "أريد أن أقوم بذلك، أن أصبح لاعبا أفضل وأساعد الفريق من خلال لعبي وخبرتي".

"I’m very happy for the welcome that [the fans] gave me at the airport. I want to keep working hard, so I can be a better player and hopefully bring my experience to the team.”



Steven Nzonzi's first interview as an #ASRoma player...



➡️ https://t.co/nskXZJx3s3pic.twitter.com/IMC70PaIex — AS Roma English (@ASRomaEN) August 14, 2018

وخاض اللاعب الفارع الطول (1,97 م) تسع مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، خمس منها في المونديال الروسي. وخلال النهائيات، دفع به المدرب ديدييه ديشان كأساسي مرة واحدة، وذلك في المباراة ضد الدنمارك في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول.

We weren't taking any chances with this one 🛬🚔👮‍♀️🚨🚘😅 pic.twitter.com/rMxl5g82gm — AS Roma English (@ASRomaEN) August 14, 2018

وحمل نزونزي ألوان أميان (2007-2009)، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي (2009-2012) ثم ستوك سيتي حتى 2015 عندما انضم إلى إشبيلية الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي في 2016.

ويأتي التعاقد مع نزونزي قبل أيام من إنطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في نهاية الأسبوع الحالي، ويخوض روما مباراته الأولى أمام مضيفه تورينو الأحد. وحل نادي العاصمة ثالثا في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب