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رسميا.. روما يضم نزونزي من إشبيلية

الرياضة

رسميا.. روما يضم نزونزي من إشبيلية
AFP
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ضم نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي ستيفن نزونزي قادما من نادي إشبيلية الإسباني لمدة أربعة أعوام، مقابل 26 مليون يورو على الأقل.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان "التعاقد مع بطل العالم لاعب خط الوسط ستيفن نزونزي في صفقة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ 29 عاما ينضم إلى الفريق "لقاء بدل أولي يبلغ 26,65 مليون يورو"، تضاف إليه حوافز ومكافآت تصل قيمتها إلى أربعة ملايين.

وأشار النادي إلى أن العقد يمتد أربعة أعوام، وسيرتدي القميص الرقم 42.

وقال نزونزي بحسب بيان روما "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، ولكوني أصبحت لاعبا جديدا في روما (...) أريد دائما أن أتحسن بصرف النظر عن العمر، الأهم هو أن تقدم أفضل ما لديك وتعمل بجد".

أضاف "أريد أن أقوم بذلك، أن أصبح لاعبا أفضل وأساعد الفريق من خلال لعبي وخبرتي".

وخاض اللاعب الفارع الطول (1,97 م) تسع مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، خمس منها في المونديال الروسي. وخلال النهائيات، دفع به المدرب ديدييه ديشان كأساسي مرة واحدة، وذلك في المباراة ضد الدنمارك في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول.

وحمل نزونزي ألوان أميان (2007-2009)، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي (2009-2012) ثم ستوك سيتي حتى 2015 عندما انضم إلى إشبيلية الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي في 2016.

ويأتي التعاقد مع نزونزي قبل أيام من إنطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في نهاية الأسبوع الحالي، ويخوض روما مباراته الأولى أمام مضيفه تورينو الأحد. وحل نادي العاصمة ثالثا في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب

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