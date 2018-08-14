ماندزوكيتش يعتزل اللعب الدولي

أعلن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد أسابيع من بلوغه المباراة النهائية لمونديال روسيا للمرة الأولى في تاريخه في ما وصفها "أجمل رحلة".

وقال لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان نشره اتحاد بلاده، اليوم الثلاثاء "لا توجد لحظة مثالية للرحيل. إذا كنا قادرين، أعتقد أننا كنا لنلعب مع كرواتيا حتى آخر أيامنا، لأنه لا يوجد ما يثير الفخر أكثر من ذلك بالنسبة للاعب".

أضاف "إلا أنني أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة إلي (...) لقد قدمت أفضل ما يمكن للمساهمة في نجاح كرة القدم الكرواتية".

Uvijek sam više volio govoriti na terenu nego izvan njega, pa mi je bilo teško pronaći riječi za oproštaj od hrvatske reprezentacije: https://t.co/SiT3XVLIaKpic.twitter.com/fygXVrDJsg — Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) August 14, 2018

وكان المهاجم البالغ 32 عاما، مساهما أساسيا في المغامرة الكرواتية في كأس العالم 2018، ومكن مع لاعبين موهوبين أبرزهم القائد لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، منتخب بلادهم من بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-4 في 15 يوليو.

وسجل ماندزوكيتش ثلاثة أهداف في المونديال لصالح المنتخب الذي يدربه زلاتكو داليتش، أهمها هدف الفوز على إنجلترا (2-1) والذي سجله في الوقت الإضافي من مباراة المنتخبين في الدور نصف النهائي، والتي كان وقتها الأصلي قد انتهى بالتعادل 1-1.

واعتبر اللاعب أن "ذاك الشهر (في إشارة إلى فترة المونديال)، بما في ذلك الترحيب الذي لقيناه في زغرب وسلافونسكي برود (مسقط رأسه) وكل كرواتيا، سيبقى الذكرى الأهم في مسيرتي. كانت هذه أجمل رحلة مع المنتخب الوطني، وعودتي المفضلة إلى بلادي".

وأضاف اللاعب الفارع الطول (190 سنتم) "أنا أكثر من سعيد، وراض، وفخور إلى أقصى الحدود بهذه الميدالية الفضية التي كانت نتاج السنوات، نتاج الألم، الجهد، العمل، الخيبة، واللحظات الصعبة".

وبدأ ماندزوكيتش مسيرته الدولية عام 2007، وشارك في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018. وبحسب إحصاءات الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي (فيفا)، خاض ماندزوكيتش 89 مباراة دولية سجل خلالها 33 هدفا.

ويدافع ماندزوكيتش عن ألوان يوفنتوس الإيطالي منذ صيف 2015 بعد انتقاله إليه من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني. وسبق له الدفاع عن ألوان بايرن ميونيخ وفولفسبورغ الألمانيين، ودينامو زغرب الكرواتي.

المصدر: أ ف ب