الدوري الإسباني "مباشرة ومجانا" في 8 دول

أعلنت رابطة كرة القدم في إسبانيا أنها توصلت إلى اتفاق استثنائي مع شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لتمكين مستخدميها في جنوب آسيا من متابعة مباريات الدوري الإسباني مباشرة ومجانا.

ووصفت الرابطة الإسبانية بـ "الرائد" هذا الاتفاق مع شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم، والذي "يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية".

وأوضحت أن "كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى في كرة القدم ستصبح متوفرة مجانا على فيسبوك في ثماني دول: أفغانستان، بنغلادش، بوتان، الهند، نيبال، جزر المالديف، سريلانكا وباكستان".

وهي المرة الأولى التي توقع فيها الرابطة عقدا للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي، والعقد يستهدف يشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع 1,3 مليار نسمة. ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخليوية في الهند أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف المليار باتصال شبكة الإنترنت.

وأعربت الرابطة عن سرورها بتوقيع "عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي"، دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها صحيفة "ماركا" بـ 90 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018- 2019 الذي ينطلق الجمعة"، مؤكدا أن "جميع المباريات ستكون متوفرة على الصفحة الرسمية للدوري في فيسبوك، وأيضا على الصفحات الخاصة بكل ناد".

وعلق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على الاتفاق بالقول "الليغا هي مرجع لكرة القدم العالمية وهذا (الاتفاق) يشكل ارتياحا هائلا بالنسبة إلينا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانا عبر فيسبوك".

وفي يونيو الماضي، أعلنت الرابطة أنها جددت عقدها لخمس مواسم (2019 إلى 2024) مع مجموعة "ميديابرو" الإسبانية لبث المباريات عالميا مقابل 4,48 مليارات يورو، أي ما يعادل 896 مليون يورو في الموسم الواحد، بزيادة 30% عن العقد السابق.

وبلغت عائدات موسم 2016- 2017 بحسب الرابطة 3,6 مليارات، 40% منها من حقوق النقل التلفزيوني بأرباح وصلت الى 234 مليون يورو. وأعربت الرابطة عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017- 2018، أربعة مليارات يورو.

ويعد بث المباريات عبر فيسبوك أحدث خطوة ضمن اتفاقيات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.

وفي يونيو، أعلنت مجموعة "أمازون" الأمريكية العملاقة، التوصل إلى اتفاق لبث 20 مباراة من الدوري الإنجليزي عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، في كل من المواسم الثلاثة المقبلة (بدءا من 2019-2020).

المصدر: أ ف ب