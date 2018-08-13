ساسولو يضم لوكاتيلي معارا من ميلان

أعلن ناديا ساسولو وميلان اليوم الاثنين أنّ الأول تعاقد مع لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي على سبيل الإعارة من صفوف الثاني.

ويوجد بند في العقد يسمح بجعل هذا الانتقال دائما في نهاية فترة الإعارة.

وبدأ لوكاتيلي (20 عاما) مسيرته الاحترافية في 2016 وخاض 21 مباراة في دوري الموسم الماضي.

وقال النادي في بيان: "يتمنى ميلان كل التوفيق لمانويل ويتوجه له بالشكر على احترافيته وإخلاصه للنادي".

ويستضيف ساسولو منافسه إنتر، يوم الأحد المقبل، في مستهل مشواره بالموسم الجديد.

المصدر: رويترز

