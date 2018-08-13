السنغالي بالدي يعود إلى إيطاليا من بوابة إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الاثنين، ضم المهاجم السنغالي الدولي كيتا بالدي على سبيل الإعارة لموسم واحد من موناكو مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي.

وكلف بالدي (23 عاما) الذي دافع سابقا عن ألوان نادي لاتسيو الإيطالي، إنتر ميلان مبلغ 4 ملايين يورو لفترة الإعارة، بحسب تقارير صحافية رجحت أن تصل قيمة الصفقة في حال التعاقد معه نهائيا، 39 مليونا.

وقال إنتر في بيان "المهاجم كيتا بالدي دياو هو لاعب جديد" في صفوفه.

ويستعد إنتر الذي حل في المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم الماضي، لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012. وهو نشط بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية، وتعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم البلجيكي راديا ناينغولان (من روما)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والدولي الهولندي ستيفان دي فراي.

وضم أنتر ميلان أيضا الكرواتي سيمي فرساليكو الذي (شارك في ست من مباريات كرواتيا السبع في كأس العالم حيث حلت وصيفة بخسارتها أمام فرنسا في النهائي 2-4)، ضمه على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني. كما أشارت التقارير إلى اهتمامه بالتعاقد مع مواطن فرساليكو، قائد المنتخب لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

وانضم بالدي إلى الفئات العمرية لنادي لاتسيو الإيطالي عام 2011، ودافع عن ألوان الفريق الأول بين عامي 2013 و2017. وبرز على وجه الخصوص في موسمه الأخير مع نادي العاصمة، إذ سجل 16 هدفا في 31 مباراة في الدوري، قبل رحيله صيف العام 2017 إلى موناكو بعد خلاف مع ناديه حول عقده.

وخاض بالدي 23 مباراة مع نادي الإمارة الفرنسية سجل خلالها ثمانية أهداف مع خمس تمريرات حاسمة، وساهم في حلوله ثانيا خلف باريس سان جرمان. كما دافع عن ألوان منتخب بلاده في نهائيات مونديال 2018 في روسيا، والتي خرجت فيه السنغال من المجموعة الثامنة للدور الأول، بفارق نقاط اللعب النظيف عن اليابان .

المصدر: أ ف ب