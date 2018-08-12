شاهد .. أول أهداف رونالدو بقميص يوفنتوس

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول هدف له بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، في المباراة الودية التي جمعته مع الفريق الرديف (5-0)، اليوم الأحد، وذلك ضمن استعداداته للموسم الجديد.

واحتاج رونالدو "صاروخ ماديرا" إلى 8 دقائق فقط لكي يفتتح سجله التهديفي مع السيدة العجوز، عندما تلقى كرة طويلة انفرد على إثرها بالحارس وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها على يمينه.

وانتقل كريستيانو رونالدو (33 عاما) إلى صفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي مقابل 112 مليون يورو، قادما من ريال مدريد.

المصدر: "CR7|Ювентус"