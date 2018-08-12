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فريق كرة قدم يذبح أضحية لفك النحس

الرياضة

فريق كرة قدم يذبح أضحية لفك النحس
facebook.com/bursaspor
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أقدمت إدارة نادي "بورصاسبور" التركي لكرة القدم، على تقديم أضحية "قربانا" لجلب الحظ في الموسم الجديد للدوري.

وذكر موقع "reddit.com" أنه بعد الهزيمة أمام مضيفه فنربختشة (1-2)، أمس السبت، تم نشر رسالة على موقع نادي العاصمة التركية "بورصاسبور" مهينة له.

ومن ثم تم حذف الرسالة، واستبدالها بنبأ تقديم الأضحية. وأن ذبح "الكبش" تقربا من الله لمساعدة فريق "بورصاسبور" في مباريات الدوري.

واحتل "بورصاسبور" المركز الثالث عشر في الموسم الماضي للدوري، الذي يشارك فيه 18 ناديا.

المصدر: "eurosport.ru" 

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