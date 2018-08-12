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"الظاهرة" رونالدو يدخل العناية المركزة

الرياضة

Reuters Victor Fraile
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دخل النجم البرازيلي المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، أول أمس الجمعة، المستشفى في مدينة إيبيزا بجزر "البليار" الإسبانية، إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وذكرت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" أن رونالدو موجود حاليا في وحدة العناية المركزة في مستشفى خاص.

وكان رونالدو قد نقل إلى مستشفى عام في البداية وظل فيه حتى منتصف ليل الجمعة، قبل أن ينقل لمستشفى خاص.

جدير بالذكر أن رونالدو، الفائز مع منتخب البرازيل بكأس العالم 2002، كان موجودا في إيبيزا لقضاء عطلته الصيفية.

المصدر: وكالات

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