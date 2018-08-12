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رسميا.. البرتغالي سيلفا ينضم إلى إشبيلية

الرياضة

رسميا.. البرتغالي سيلفا ينضم إلى إشبيلية
Reuters Vincent West
رسميا.. البرتغالي سيلفا ينضم إلى إشبيلية
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني أمس تعاقده رسميا مع المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا من ميلان الإيطالي، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وقال النادي الأندلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "توصل إشبيلية إلى اتفاق مع ميلان لاستعارة مهاجمه أندريه سيلفا، مع خيار شرائه".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة الإعارة بلغت 5 ملايين يورو، وسيضطر إشبيلية إلى دفع 30 مليون يورو، في حال تفعيله خيار شراء اللاعب البرتغالي.

وقرر سيلفا (22 عاما) الرحيل عن ميلان، بعدما
تقلصت حظوظه في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة "الروسونيري"، بعد قدوم المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين من يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات

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