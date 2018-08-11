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الدوري الإنجليزي.. بداية جيدة لتشيلسي بفوزه على هيديرسفيلد

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. بداية جيدة لتشيلسي بفوزه على هيديرسفيلد
Reuters Carl Recine
الدوري الإنجليزي.. بداية جيدة لتوتنهام بفوز على هيديرسفيلد
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حقق تشيلسي بداية جيدة بعودته بنقاط المباراة الثلاث من ملعب مضيفه هيديرسفيلد تاون، بفوزه عليه (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية النادي اللندني، الدولي الفرنسي نغولو كونتي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة (34)، والوافد الجديد الإيطالي جورجينهو فريلو، من ركلة جزاء (45)، والجناح الإسباني بيدرو رودريغيز (80).

وخاض تشيلسي، الذي فشل الأحد الماضي في التتويج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي إثر خسارته بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي، مباراته الثانية تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي ماوريسيو ساري.

وتتطلع جماهير تشيلسي، إلى أن يقود ساري، "البلوز" للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أو على الأقل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى الفريق بالمركز الخامس في الموسم الماضي.

المصدر: GOAL24

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