لاسيتسكيني تهدي روسيا ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا

توجت الروسية ماريا لاسيتسكيني بذهبية مسابقة الوثب العالي، ضمن منافسات بطولة أوروبا لألعاب القوى، التي تستضيفها مدينة برلين الألمانية.

وتصدرت لاسيتسكيني مسابقة الوثب العالي، باجتيازها العارضة وهي على ارتفاع مترين في محاولتها الثانية، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للبلغارية ميريلا ديميريوفا، التي حققت أيضا مترين ولكن في محاولتها الثالثة، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الألمانية ماري لورينس (1.96 متر).

المصدر: rsport.ria.ru