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رشق لاعب عربي بزجاجات المياه من قبل جمهور فريق إسرائيلي (فيديو)

الرياضة

رشق لاعب عربي بزجاجات المياه من قبل جمهور فريق إسرائيلي (فيديو)
Reuters Paul Childs
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تعرض الدولي الأردني السابق، موسى التعمري، لاعب أبويل نيقوسيا القبرصي، للرشق بزجاجات المياه من قبل جماهير نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، خلال مباراتهما ضمن ملحق الدوري الأوروبي.

وذكرت تقارير صحفية أن التعمري تعرض للرشق بزجاجات المياه، من جماهير النادي الإسرائيلي، أثناء خروجه لتلقي العلاج.

وحصل التعمري على ضربة جزاء، ترجمها زميله البرتغالي نونو موريس إلى هدف أول لفريقه، في الدقيقة الـ 13، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، وذلك في ذهاب الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم. 

المصدر: وكالات

  

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