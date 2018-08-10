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نادال يواصل مشواره في تورونتو

الرياضة

نادال يواصل مشواره في تورونتو
Reuters USA Today Sports
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حجز النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، مقعدا له في الدور ربع النهائي من بطولة تورنتو الكندية، الدوري العالمي للتنس - 1000 نقطة، والبالغة جوائزها نحو 6 ملايين يورو.

وجاء تأهل الماتادور نادال على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا، إثر تغلبه عليه بصعوبة بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضرب النجم الإسباني موعدا في الدور ربع النهائي، مع الكرواتي مارين تشيليتش، الذي فاز بدوره على الأرجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان، بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-3) و(6-2).

المصدر: "sportbox.ru" 

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