تسيتسيباس يطيح بدجوكوفيتش من تورونتو

حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة تورونتو الكندية للتنس، بعدما أطاح بالصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الثالث.

ولم يظهر النجم الصربي المتوج مؤخرا ببطولة "ويمبلدون"، بمستواه المعهود، وخسر المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن يعود في المجموعة الثانية ويفوز بها بصعوبة، بواقع (7-6).

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، لم يصمد "دجوكو" أمام قوة وإصرار تسيتسيباس على الفوز، ليخسر المجموعة والمباراة، بنتيجة (3-6، 7-6 و3-6).

“Losing in this kind of tournament... It really frustrates me. But I have to accept it, deal with it, and move on.”



How do you think Novak Djokovic will bounce back after his @rogerscup loss against Stefanos Tsitsipas? 🤔



Read Reaction ➡️ https://t.co/5Y3WOZQyuspic.twitter.com/ELJzyeMzby — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 10 августа 2018 г.

وسيلتقي تسيتسيباس في الدور ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف، المرشح الثاني للقب.

وفي مباراة أخرى تغلب الروسي كارين خاتشانوف على الأمريكي جون إيسنر، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (7-6 و7-6).

المصدر: rsport.ria.ru