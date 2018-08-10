غارسيا تنهي مشوار شارابوفا في مونتريال

أنهت الفرنسية كارولين غارسيا مشوار الروسية ماريا شارابوفا، في بطولة مونتريال الكندية للتنس، بفوزها عليها اليوم في الدور الثالث بمجموعتين دون رد.

ووجدت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا والـ22 حاليا، صعوبة للدخول في أجواء المباراة، لتخسر المجموعة الأولى (3-6)، قبل أن تستسلم تماما في المجموعة الثانية، لتخسر المباراة بواقع (3-6 و2-6).

وقالت غارسيا عقب المباراة: "الفوز على ماريا شارابوفا بغض النظر عن مركزها الحالي في التصنيف العالمي، هو دائما حدث خاص، لأنها تتمتع بتجربة ثرية للغاية وهي لاعبة عظيمة".

وستلعب غارسيا في الدور ربع النهائي مع المصنفة أولى عالميا، الرومانية سيمونا هاليب، التي أقصت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، بتغلبها عليها بنتيجة (6-2 و6-2).

المصدر: rsport.ria.ru