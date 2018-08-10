غارسيا تنهي مشوار شارابوفا في مونتريال
أنهت الفرنسية كارولين غارسيا مشوار الروسية ماريا شارابوفا، في بطولة مونتريال الكندية للتنس، بفوزها عليها اليوم في الدور الثالث بمجموعتين دون رد.
ووجدت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا والـ22 حاليا، صعوبة للدخول في أجواء المباراة، لتخسر المجموعة الأولى (3-6)، قبل أن تستسلم تماما في المجموعة الثانية، لتخسر المباراة بواقع (3-6 و2-6).
.@CaroGarcia downs Sharapova, 6-3, 6-2!— WTA (@WTA) 10 августа 2018 г.
Moves into @CoupeRogers quarterfinals! pic.twitter.com/8tAh06Du8M
وقالت غارسيا عقب المباراة: "الفوز على ماريا شارابوفا بغض النظر عن مركزها الحالي في التصنيف العالمي، هو دائما حدث خاص، لأنها تتمتع بتجربة ثرية للغاية وهي لاعبة عظيمة".
.@Simona_Halep had to pull double duty to reach the @CoupeRogers quarterfinals!— WTA (@WTA) 10 августа 2018 г.
Sets up battle vs. Caroline Garcia--> https://t.co/da9lpBMJmXpic.twitter.com/gy5uvZ1iu3
وستلعب غارسيا في الدور ربع النهائي مع المصنفة أولى عالميا، الرومانية سيمونا هاليب، التي أقصت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز، بتغلبها عليها بنتيجة (6-2 و6-2).
.@Simona_Halep goes ✌️ for ✌️ on Thursday at @CoupeRogers!— WTA (@WTA) 10 августа 2018 г.
Downs Williams, 6-2, 6-2, to march into quarterfinals! pic.twitter.com/OVXiLzeVH7
المصدر: rsport.ria.ru